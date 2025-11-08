Отключения света на Украине продлят

«Укрэнерго»: Отключения света на Украине продолжатся 9 ноября

Отключения электричества на Украине продолжатся в воскресенье, 9 ноября. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

Энергетический оператор Украины объяснил, что ограничения подачи электричества, которые действуют 8 ноября, будут продлены на следующий день. В «Укрэнерго» заметили, что почасовые отключения будут применяться объемом от 2 до 4 очередей. Для промышленных предприятий будут ограничения мощности.

«Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией», — отмечается в сообщении. Также оператор призвал экономно использовать электричество в случае его появления.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины в октябре.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что Киев попросит у Европы дополнительную помощь для энергетики. Он подчеркнул, что Украина накопила очень мало газа к началу отопительного сезона.