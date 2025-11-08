Бывший СССР
В России прокомментировали сообщения об отключении ТЭС на Украине

Аналитик Юшков: Киев попросит у Европы дополнительную помощь для энергетики
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Не стоит полностью доверять информации, идущей из Украины, об отключении государственных теплоэлектростанций, поскольку Киев может таким образом преследовать цели, связанные с финансированием из Европы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Украинская компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны приостановили работу. Уточняется, что станции перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.

Эксперт отметил, что Украина ранее уже меняла информационную политику относительно ударов России по объектам энергетики страны. По его мнению, таким образом Киев может преследовать несколько целей: попытаться предотвратить повторный удар и снова попросить помощи у Европы и США в виде дополнительного финансирования в области энергетики и в области газа.

«Здесь реальная проблема в том, что Украина очень мало накопила газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона. Плюс Россия наносила дополнительные удары по объектам газовой инфраструктуры, то есть по добычным объектам страны. Украина хотела экономить газ и подать отопление чуть ли не в декабре. Но теперь, я думаю, нынешняя ситуация приведет к тому, что они быстрее начнут отопительный сезон, чем планировали», — объяснил Юшков.

Ранее глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик сообщил, что восстановление объектов энергетики в Киеве займет около 10 лет. По его словам, Украина пока не смогла ликвидировать последствия российских ударов 2022 года.

