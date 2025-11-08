Бывший СССР
На Украине сообщили об остановке всех государственных ТЭС

«Центрэнерго» сообщила об остановке всех государственных ТЭС Украины
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны приостановили работу. Подробности приводятся в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) организации.

Уточняется, что станции перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.

«Ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью», — заявили в «Центрэнерго».

В ночь на 8 ноября Украина пережила самую масштабную с начала спецоперации атаку гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По словам президента республики Владимира Зеленского, Вооруженные силы РФ выпустили по Украине минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 дронов разного типа.

В Киеве из-за отсутствия напряжения произошел транспортный коллапс, в Харькове перестало работать метро, а также была остановлена работа всех пограничных пунктов пропуска.

