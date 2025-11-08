Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:21, 8 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

Зеленский: Россия выпустила по Украине 25 баллистических ракет и более 450 БПЛА
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Минувшей ночью Россия выпустила по Украине минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотных летательных аппаратов разного типа. Подробности атаки раскрыл президент республики Владимир Зеленский в Telegram.

«Очень наглый, во многом демонстративный удар», — написал он.

Зеленский добавил, что Украина работает с США, чтобы купить дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее армия России нанесла по Украине, предположительно, самый масштабный массированный удар с начала спецоперации. В российском Минобороны его назвали ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре. В ведомстве заявили, что использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

    Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

    Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

    Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

    Литва пригрозила Белоруссии

    Дрон вновь атаковал торговое представительство России

    Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

    Министр войны США нашел в истории XX века аналоги нынешней ситуации в мире

    Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

    Назван признак скорого разрыва Меган Маркл и принца Гарри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости