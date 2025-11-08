Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

Зеленский: Россия выпустила по Украине 25 баллистических ракет и более 450 БПЛА

Минувшей ночью Россия выпустила по Украине минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотных летательных аппаратов разного типа. Подробности атаки раскрыл президент республики Владимир Зеленский в Telegram.

«Очень наглый, во многом демонстративный удар», — написал он.

Зеленский добавил, что Украина работает с США, чтобы купить дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее армия России нанесла по Украине, предположительно, самый масштабный массированный удар с начала спецоперации. В российском Минобороны его назвали ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре. В ведомстве заявили, что использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.