Армия России нанесла по Украине ответный удар ракетами «Кинжал»

Минобороны России отчиталось о массированном ответном ударе по Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российская армия нанесла массированный удар по Украине в ответ на атаки по гражданским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как отчитались в ведомстве, в ночь на 8 ноября высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающие их работу газо-энергетические объекты.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что массированная атака «Кинжалами» по Украине подорвала возможность ее ВПК снабжать свою армию средствами вооруженной борьбы. По его словам, удары России обесточили энергетику республики.

Осуществленный минувшей ночью удар по Украине назвали, вероятно, самым масштабным с начала специальной военной операции.

