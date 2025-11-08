Названы последствия удара рекордного количества «Кинжалов» по Украине

Полковник Матвийчук: Ночная атака на Украину снизила ее военный потенциал

Массированная атака «Кинжалами» на Украину подорвала возможность военно-промышленного комплекса Украины снабжать свою армию средствами вооруженной борьбы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что по военным объектам на Украине, предположительно, был нанесен самый масштабный с начала спецоперации удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Целями удара стали военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Василькове (Киевская область), аэродром «Антонов» в Гостомеле (Киевская область), а также гидро- и теплоэлектростанции.

Матвийчук объяснил, что Россия нанесла удары, которые обесточивают энергетику Украины, вследствие чего ее военно-промышленный комплекс не сможет полноценно обеспечивать армию отремонтированными видами вооружения. Таким образом, снижается экономический потенциал страны, который влияет напрямую на потенциал военный, добавил эксперт.

«Собственно говоря, вот эти удары, которые мы произвели, они в рамках международного права, потому что это объекты, которые снабжают армию, которая ведет боевые действия. Мы тем самым понижаем потенциал и возможности Украины для продолжения этого конфликта», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Матвийчук также отметил, что на попавшем под удары аэродроме в Василькове могла базироваться боевая техника, и в то же время могла вестись подготовка кадров для Военно-воздушных сил Украины. Также в Гостомеле Россия нанесла удар по возможности базирования самолетов, в том числе и F-16, заключил военный эксперт.

В начале ноября Вооруженные силы (ВС) России уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине. Речь идет о Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что в результате было ограничено электроснабжение на всей территории, которую контролирует Киев.