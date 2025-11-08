Погранслужба Украины сообщила о приостановке работы пунктов пропуска на границе

На Украине приостановлена работа всех пунктов пропуска через государственную границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) страны в Telegram.

Как пояснили в ведомстве, в работе базы данных таможни произошел сбой. В связи с этим оформление граждан и транспортных средств на въезд и выезд с Украины временно не осуществляется.

Ранее нардеп Сергей Евтушок заявил, что Украина оказалась под угрозой потери 80-90 процентов украинцев, уехавших за границу. По его мнению, ситуацию усугубляет закон, который разрешает выезд за пределы страны молодым людям до 22 лет.

30 октября The Telegraph привел статистику польской погранслужбы, из которой следует, что за два месяца границу пересекли 99 тысяч украинских мужчин призывного возраста.