Украина оказалась перед угрозой потери 90 процентов уехавших граждан

Нардеп Евтушок: 80-90% украинцев, уехавших за границу, уже не вернутся в страну

Украина оказалась под угрозой потери 80-90 процентов украинцев, уехавших за границу. Об этом сообщает нардеп Сергей Евтушок, представляющий партию «Батькивщина», передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Это молодежь наша, это наше будущее. И отток кадров, которые сейчас уехали… Эта цифра действительно очень огромна», — отметил он.

По мнению нардепа, ситуацию усугубляет закон, который разрешает выезд за пределы страны молодым людям до 22 лет. Евтушок подчеркнул, что так Украина рискует «потерять рабочий и образовательный потенциал». В конце августа на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее стало известно о массовом отъезде молодых украинцев из страны. Сообщается, что за последние два месяца границу пересекли почти 100 тысяч граждан.