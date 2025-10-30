Бывший СССР
Стало известно о массовом отъезде молодых украинцев из страны

Telegraph: За два месяца почти сто тысяч молодых украинцев уехали из страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Украинцы массово покидают страну после снятия запрета на выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщает The Telegraph.

В статье отмечается, что, согласно данным польской погранслужбы, за последние два месяца границу пересекли 99 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал последствия массового оттока молодежи. По его словам, это может вынудить Киев открыть границы для мигрантов из Азии.

В конце августа на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.

