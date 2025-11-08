Бывший СССР
В Киеве произошел транспортный коллапс

В Киеве из-за отсутствия напряжения произошел транспортный коллапс
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве из-за отсутствия напряжения произошел транспортный коллапс. В городе остановились троллейбусы и трамваи, пишет УНИАН в Telegram.

К посту приложены ролики видеозаписи с общественным транспортом, который не смог продолжить движение. Пассажирам приходится идти по путям.

Кроме того, в местных пабликах сообщают об остановке фуникулера, отмечает издание.

Ранее армия России нанесла массированный удар по Украине, вероятно, ставший самым масштабным с начала специальной военной операции. Как рассказали в Минобороны, поражены предприятия военно-промышленного комплекса страны и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.

Свежая Россия
