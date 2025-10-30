Бывший СССР
На Украине назвали срок восстановления объектов энергетики в Киеве

Фесик: Восстановление объектов энергетики в Киеве займет около 10 лет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Восстановление объектов энергетики в Киеве займет около 10 лет. Об этом заявил глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик, передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Нам их нужно будет все эти последствия исправлять еще 10 лет. Потому что это не ремонтируется за 5 минут», — назвал он срок восстановления.

По словам Фесика, Украина пока не смогла ликвидировать последствия российских ударов 2022 года. Он подчеркнул, что в этом сезоне восстановление объектов энергетики затягивается из-за недостатка людей.

Вооруженные силы России в ночь на 30 октября нанесли массированный удар по территории Украины, выпустив более 650 дронов. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, повреждена энергетическая инфраструктура.

    Все новости