Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:07, 13 ноября 2025Бывший СССР

Украинские СМИ сообщили о возможной эвакуации части жителей Киева

На Украине заявили о возможной эвакуации части жителей Киева в случае блэкаута
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута в городе. При этом в мэрии украинской столицы такие планы не подтверждают, сообщает телеканал «Общественное».

«В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии… часть горожан могут эвакуировать», — сообщает при этом СМИ.

При этом в Киевской горадминистрации заверили, что планы эвакуации существуют и вывозить людей могут в случае аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, а также вооруженных конфликтов.

В то же время действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута, приводит телеканал комментарий мэрии.

Экс- министр энергетики Украины Иван Плачков призвал украинцев уезжать из крупных городов на зиму. По его словам, в результате ударов по западу Украины единая энергосеть может быть разорвана.

В конце октября Киев оказался частично обесточен из-за перепадов напряжения. Как писали СМИ, в некоторых районах города пропало электричество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    Украине предрекли полный блэкаут

    В Британии назвали провоцирующие развитие рака продукты

    Военкоры узнали о «флешмобе» российских военных на СВО

    МИД Польши сделал предостережение Украине из-за коррупции

    Тарпищев отказался включать Шарапову в тройку лучших теннисисток в истории

    Российские бойцы на катере отбились от стаи дронов ВСУ и попали на видео

    Украинские СМИ сообщили о возможной эвакуации части жителей Киева

    В США рассказали о дилемме Киева из-за Красноармейска

    В небе над Донецком заметили множество дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости