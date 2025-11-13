Украинские СМИ сообщили о возможной эвакуации части жителей Киева

На Украине заявили о возможной эвакуации части жителей Киева в случае блэкаута

Часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута в городе. При этом в мэрии украинской столицы такие планы не подтверждают, сообщает телеканал «Общественное».

«В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии… часть горожан могут эвакуировать», — сообщает при этом СМИ.

При этом в Киевской горадминистрации заверили, что планы эвакуации существуют и вывозить людей могут в случае аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, а также вооруженных конфликтов.

В то же время действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута, приводит телеканал комментарий мэрии.

Экс- министр энергетики Украины Иван Плачков призвал украинцев уезжать из крупных городов на зиму. По его словам, в результате ударов по западу Украины единая энергосеть может быть разорвана.

В конце октября Киев оказался частично обесточен из-за перепадов напряжения. Как писали СМИ, в некоторых районах города пропало электричество.