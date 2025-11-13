Бывший СССР
Украине предрекли полный блэкаут

Экс-министр энергетики Украины Плачков заявил об угрозе полного блэкаута
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине на данный момент существует угроза тотального блэкаута. Когда погаснет вся страна, выступил с прогнозом бывший министр энергетики Украины Иван Плачков, передает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на «Новини Live».

«У нас есть угроза тотального блэкаута. Кто-нибудь об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина», — обратился политик к ведущей во время интервью.

Плачков также отметил, что именно этим вопросом должны заниматься украинские власти, чтобы обеспечить украинцев и их дома светом и теплом.

Накануне сообщалось, что украинская энергокомпания ДТЭК показала последствия ударов по инфраструктуре страны.

В свою очередь, военкор Евгений Поддубный сообщил, что Украина уже лишилась почти 80 процентов объектов газовой инфраструктуры, в результате чего Киев все чаще отключает электричество на подконтрольных территориях.

В конце октября Плачков призвал украинцев уехать из крупных городов на зиму.

