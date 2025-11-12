Бывший СССР
Показаны последствия удара по энергосистеме Украины

Компания ДТЭК показала последствия ударов по энергосистеме Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская энергокомпания ДТЭК показала последствия ударов по инфраструктуре страны. Кадры публикует издание «Страна».

Ролик начинается с вопросов пользователей, почему в их домах нет света. После этого демонстрируются моменты ударов по генерирующим мощностям, а также кадры разрушений.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Украина уже лишилась почти 80 процентов объектов газовой инфраструктуры, в результате чего Киев все чаще отключает электричество на подконтрольных территориях. «Противник заявляет о том, что генерация на всех теплоэлектроцентралях страны остановлена. Кроме того, поражено 80 процентов газовой инфраструктуры Украины, а запасов в хранилищах очень мало», — отметил он. Военкор подчеркнул, что энергетический коллапс затронул военно-промышленный комплекс, который задействован в производстве ракет.

При этом в октябре гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил о неспособности РФ погрузить Украину во тьму, а после этого в стране начались массовые отключения света (блэкаут). По его словам, Украина хорошо подготовлена к зиме: имеет достаточно производственных мощностей, включая как тепловые, так и гидроэлектростанции, запасов угля, а также газа, который страна продолжает импортировать.

