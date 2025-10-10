Гендиректор ДТЭК заявил о неспособности погрузить Украину во тьму перед началом блэкаута

Гендиректор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил о неспособности РФ погрузить Украину во тьму, а после этого в стране начались массовые отключения света (блэкаут). Соответствующее заявление он сделал в интервью газете El Pais.

«На этот раз России не удастся погрузить Украину во тьму», — сказал глава компании.

По его словам, Украина хорошо подготовлена к зиме: имеет достаточно производственных мощностей, включая как тепловые, так и гидроэлектростанции, запасов угля, а также газа, который страна продолжает импортировать. Кроме того, по словам Тимченко, у Украины за последний год появилось больше опыта и оборонительных возможностей.

Ранее стало известно, что российские военные поразили до десяти ключевых объектов украинской энергоинфраструктуры в результате массированного обстрела. В частности, комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами оставил без света большую часть Киева.