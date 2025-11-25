Путин утвердил стратегию государственной национальной политики

Путин утвердил стратегию национальной политики до 2036 года

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года. 34-страничный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Конечными целями стратегии называются сплоченность многонационального народа Российской Федерации (российской нации), высокая степень гражданского самосознания и солидарности; гармоничное развитие российского общества во всем многообразии его народов; укрепление статуса русского языка; снижение количества конфликтов на национальной и религиозной почве.

В 2024 году Путин заявил, что Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии. «Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года — путь, который был сопряжен со скрытой интервенцией в отношении нашей страны, которую проводили другие страны, считающие, что имеют на это право», — подчеркнул он.

По словам Путина, в какой-то момент россияне «поняли, что с нами происходит, что пытались с нами сделать». Именно с этим и связана «такая необычная консолидация российского общества», добавил президент. Сегодня представитель любого этноса на территории РФ может сказать «я русский», заключил российский лидер.