Экс-президент Бразилии начал отбывать срок в камере с телевизором

Экс-президент Бразилии Болсонару проведет 27 лет в камере с телевизором и ванной

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару начал отбывать срок в камере с отдельной ванной и телевизором. Об этом сообщает O Globo.

Уточняется, что в камере площадью 12 квадратных метров расположена кровать, стул, шкаф, письменный стол, а также имеются мини-холодильник и кондиционер. Как отмечает издание, в соответствии с законом, обладающие особенными привилегиями должностные лица имеют право на камеру, подходящую под стандарты «комнаты для персонала».

Верховный суд Бразилии в сентябре 2025 года признал 70-летнего Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. До конца ноября он был под домашним арестом, однако 22 ноября был взят под стражу из-за высокого риска побега. В частности, экс-президент попытался вскрыть электронный браслет на ноге с помощью паяльника.

Болсонару занимал пост президента с 1 января 2019 по 1 января 2023 года.