Гоблин назвал загадкой один закон в России

Блогер Пучков выступил за повышение штрафов за рекламу в Instagram
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал загадкой закон о запрете рекламы в запрещенных на территории России соцсетях Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На эту тему он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

По мнению Пучкова, если какую-то соцсеть запретили, ее должны заблокировать таким образом, чтобы у людей не было возможности в нее заходить. «Если это запрещено и объявлено экстремистским, то как так получается, что туда вообще что-то можно давать? Это какие-то настолько странные меры, что ничего, кроме изумления, не вызывают», — заявил он.

Гоблин также счел незначительным размер штрафа за рекламу на указанных площадках. «Мера правильная, но какая-то странная. (...) Это должно работать как дубиной по башке, чик — и все прекратилось», — счел блогер.

Ранее стало известно, что в России предложили увеличить штрафы за рекламу в Instagram и Facebook. Уточнялось, что в случае принятия законопроекта за такое правонарушение граждан обяжут выплатить от 50 до 80 тысяч рублей, а юрлиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Запрет на заказ или размещение рекламы в отдельных соцсетях вступил в силу в сентябре. Максимальный штраф для физлиц составляет 2,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей — 20 тысяч рублей. Юридические лица в случае правонарушения могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей.

