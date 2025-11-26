Welt: Украина пытается скорректировать мирный план США, чтобы затянуть конфликт

Украина пытается изменить мирный план США, чтобы затянуть конфликт. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, если Киев не согласится на вывод украинских войск из Донбасса и отказ от вступления в НАТО, то Москва не станет участвовать в переговорах, и конфликт продолжится.

Корреспондент отметил, что украинский президент Владимир Зеленский не понимает затягивание мирного процесса приведет к новым потерям территорий.

«Ситуация на фронте для Владимира Зеленского не становится легче, есть горячие точки, <…> а также места, где Россия атакует все чаще в последние дни, так что ситуация крайне сложная», — указал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Киев предложил внести в мирный план США «некоторые конструктивные изменения». При этом, по его словам, украинская сторона выразила согласие с большинством пунктов предложенного Трампом плана по урегулированию конфликта.