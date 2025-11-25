Стармер раскрыл отношение Зеленского к плану Трампа

Стармер сообщил о согласии Зеленского с большинством пунктов плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил согласие с большинством пунктов предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky News.

«Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Есть свидетельства того, что большая часть текста может быть принята, как заявил Владимир [Зеленский]», — сказал он.

По словам британского премьера, Украина предложила внести в мирный план США «некоторые конструктивные изменения».

Ранее телеканал CBS News сообщил, что власти Украины согласились с разработанным администрацией Трампа мирным планом по урегулированию конфликта, однако некоторые пункты соглашения все еще нуждаются в доработке.