Шустер: Зеленский не хочет отдавать Донбасс из-за президентских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет сдавать Донбасс на мирных переговорах из-за страха проиграть будущие выборы главы государства. Об этом пишет журналист Саймон Шустер, ссылаясь на источники в офисе украинского лидера.

«Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается», — рассказал близкий помощник Зеленского.

Как отметили источники в офисе президента Украины, Киев согласен на любые форматы прекращения огня, кроме сдачи территорий, что может привести к тупику в переговорах.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что президент США Дональд Трамп больше не позволит Зеленскому менять позицию по мирному соглашению. По ее мнению, американский лидер уже не даст украинскому президенту нарушать договоренности и вносить существенные изменения в предложенный Вашингтоном мирный план.