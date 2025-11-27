Ценности
«Самая сексуальная в мире хоккеистка» устроила фотосессию в прозрачной юбке

Канадская хоккеистка Микайла Демайтер устроила откровенную фотосессию
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», устроила откровенную съемку. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя манекенщица надела на фотосессию частично оголяющий грудь топ с открытыми плечами и прозрачную юбку. При этом она подобрала к наряду открытые туфли, каблуки которых выполнены в виде жемчужин. В качестве украшений Демайтер выбрала золотой браслет, кольца и часы.

Поклонники оценили эффектный образ спортсменки в комментариях под публикацией. «Как всегда потрясающая», «Шикарная женщина», «Слишком горячо», «Отлично смотришься в этой юбке», «Ты прекрасна! Но, пожалуйста, перестань использовать фильтры», — писали они.

Ранее итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала откровенный снимок. На нем женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», предстала без нижнего белья.

