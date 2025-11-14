Ценности
09:05, 14 ноября 2025

«Самая сексуальная в мире судья» показала снимок без бюстгальтера и трусов

Итальянская женщина-арбитр Клаудия Романи показала откровенный снимок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала откровенный снимок. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летнюю женщину-арбитра, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», запечатлели лежащей на полотенце. Она позировала перед камерой без бюстгальтера и трусов. На ней были лишь белые туфли, оформленные платформой.

В октябре блогерши Симона и Мадлен Хольцнагель, которых прозвали «самыми сексуальными сестрами Австралии», поделились снимком в откровенных образах. Инфлюэнсерши предстали перед камерой в атласных платьях в пол, которые украшали глубокие декольте.

