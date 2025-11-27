В России предложили заморозить цены на жизненно важные лекарства

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект о заморозке до 1 января 2027 года цен на жизненно важные лекарства, пишет ТАСС.
Изменения могут быть внесены в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Миронов отметил, что важнейшие для жизни лекарства покупают ветераны, участники специальной военной операции, инвалиды, и повышение цен может сильно «ударить» по их финансовому положению
«Резкое повышение цен пусть даже на небольшой процент может ухудшить их финансовое положение, приведет к снижению доступности лечения и ухудшению здоровья граждан», — пояснил Миронов.
Кроме того, данный законопроект может хорошо отразиться на обеспечении граждан льготными препаратами.
