Из жизни
03:04, 28 ноября 2025Из жизни

Останки таинственно пропавшей женщины опознали через 18 лет

В США опознали останки женщины, которая таинственно пропала в 2007 году
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Carlos Barria / Reuters

В США останки таинственно пропавшей в 2007 году женщины, найденные в штате Теннесси, сумели опознать благодаря генеалогическому ДНК-исследованию. Об этом сообщает Need To Know.

Частично скелетированные человеческие останки обнаружили в ноябре 2007 года. Следствию удалось установить, что они принадлежат женщине афроамериканского происхождения, однако ее точный возраст и личность оставались неизвестными. На ней не было одежды, следователям удалось найти только украшения. В документах полиции она значилась под именем Джейн Доу на протяжении 18 лет.

Однако в 2025 году специалистам проекта DNA Doe Project, который занимается исследованиями генетической генеалогии неопознанных останков, удалось установить личность женщины. Ей оказалась 40-летняя Мэри Элис Мэлони, которая пропала еще весной 2007-го. Участники проекта обнаружили в базах данных ДНК дальних родственников женщины, а затем выстроили генеалогическое древо, которое в итоге позволило разгадать загадку ее личности. При этом исследователи столкнулись со значительными трудностями, так как ДНК ее родственников в базах почти не было.

Несмотря на прорыв в установке личности Мэлони, полиция пока не знает, что именно с ней случилось. Расследование обстоятельств ее смерти продолжается. Сотрудники DNA Doe Project обратились к гражданам с просьбой вносить данные о своей ДНК в открытые базы, так как это значительно облегчает поиск пропавших людей и раскрытие преступлений.

Ранее сообщалось, что в США останки мужчины идентифицировали спустя 20 лет. Его личность удалось установить благодаря методам исследования ДНК-генеалогии.

