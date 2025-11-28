Останки таинственно пропавшей женщины опознали через 18 лет

В США опознали останки женщины, которая таинственно пропала в 2007 году

В США останки таинственно пропавшей в 2007 году женщины, найденные в штате Теннесси, сумели опознать благодаря генеалогическому ДНК-исследованию. Об этом сообщает Need To Know.

Частично скелетированные человеческие останки обнаружили в ноябре 2007 года. Следствию удалось установить, что они принадлежат женщине афроамериканского происхождения, однако ее точный возраст и личность оставались неизвестными. На ней не было одежды, следователям удалось найти только украшения. В документах полиции она значилась под именем Джейн Доу на протяжении 18 лет.

Однако в 2025 году специалистам проекта DNA Doe Project, который занимается исследованиями генетической генеалогии неопознанных останков, удалось установить личность женщины. Ей оказалась 40-летняя Мэри Элис Мэлони, которая пропала еще весной 2007-го. Участники проекта обнаружили в базах данных ДНК дальних родственников женщины, а затем выстроили генеалогическое древо, которое в итоге позволило разгадать загадку ее личности. При этом исследователи столкнулись со значительными трудностями, так как ДНК ее родственников в базах почти не было.

Несмотря на прорыв в установке личности Мэлони, полиция пока не знает, что именно с ней случилось. Расследование обстоятельств ее смерти продолжается. Сотрудники DNA Doe Project обратились к гражданам с просьбой вносить данные о своей ДНК в открытые базы, так как это значительно облегчает поиск пропавших людей и раскрытие преступлений.

