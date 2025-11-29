Силовые структуры
16:54, 29 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин забил знакомую молотком после ее просьбы

В Москве осудят мужчину, забившего знакомую молотком 27 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Москве осудят мужчину, забившего знакомую молотком почти 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Россиянин обвиняется по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений») УК РФ.

По данным следствия, 30 декабря 1998 года мужчина находился в гостях у знакомой на Ленинградском шоссе. Дома она регулярно хранила крупные суммы денег. Девушка готовилась к празднованию новогоднего корпоратива с коллегами и попросила знакомого уйти. В ответ он схватил молоток и нанес ей не менее 19 ударов по голове. Травмы оказались несовместимы с жизнью. После расправы злоумышленник похитил не менее 14 тысяч долларов и скрылся с места преступления.

Сразу установить местонахождение и подтвердить его причастность к преступлению не удалось. Следователи в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет дополнительно допросили свидетелей. Также повторно изучили ранее собранные доказательства и проверили обнаруженные на месте преступления отпечатки пальцев по базам. В ходе проверки выяснилось, что они принадлежат жителю Санкт-Петербурга.

В результате проведенной работы удалось установить его местоположение и задержать. Ему предъявлено обвинение и проверены показания на месте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что пожилая россиянка за миллионы рублей наняла киллера с ядом для своего мужа.

    Все новости