В Европе высказались о судьбе послевоенной Украины

Премьер Венгрии Орбан: Украина должна стать буфером между Россией и НАТО
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

После окончания боевых действий наиболее оптимальным вариантом послевоенного устройства Украины стало бы ее превращение в буферную зону между Россией и НАТО. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит немецкая газета Welt.

После прекращения огня, считает он, Украина должна будет вернуться к своей прежней роли и стать разделительной линией между Россией и НАТО. Подобный вариант глава венгерского правительства назвал «единственным возможным долгосрочным решением проблемы».

Именно на этом принципе, подчеркнул Орбан, должен строиться европейский послевоенный порядок. Кроме того, Украине придется пойти на территориальные уступки России, которые будут утверждены на международной мирной конференции, полагает он. Границы же послевоенной Украины, по его словам, должны проходить к западу от этой линии и заканчиваться на восточном фланге НАТО.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что президент России рассматривает Будапешт в качестве основной площадки для мирных переговоров по Украине. Подобное обещание, пояснил он, Путин дал Орбану в ходе визита последнего в Москву, который состоялся в конце ноября.

