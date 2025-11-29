Жители российского города сообщили о взрывах и вспышках в небе

Shot: В Казани прозвучали взрывы, неподалеку от города были видны яркие вспышки

Жители пригорода Казани сообщили о взрывах и ярких вспышках. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, звуки, похожие на взрывы, раздались около 00:20. В районе села Осиново, расположенном в 11 километрах от Казани, было видно синее зарево.

Как отмечает Shot, в некоторых домах пропало электричество. Предположительно, причиной стали технические неполадки на местной подстанции.

Официальная информация о случившемся пока не поступала.

