00:54, 29 ноября 2025Россия

Жители российского города сообщили о взрывах и вспышках в небе

Shot: В Казани прозвучали взрывы, неподалеку от города были видны яркие вспышки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Жители пригорода Казани сообщили о взрывах и ярких вспышках. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, звуки, похожие на взрывы, раздались около 00:20. В районе села Осиново, расположенном в 11 километрах от Казани, было видно синее зарево.

Как отмечает Shot, в некоторых домах пропало электричество. Предположительно, причиной стали технические неполадки на местной подстанции.

Официальная информация о случившемся пока не поступала.

Ранее взрыв произошел в литейном цехе завода в Бердске Новосибирской области. Находившиеся в этот момент рядом мужчины получили черепно-мозговые травмы и переломы, их доставили в больницу.

