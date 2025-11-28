Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 28 ноября 2025Россия

На заводе в российском городе произошел взрыв

Три человека пострадали при взрыве пара в литейном цехе завода в Бердске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Бердске Новосибирской области три человека пострадали в результате взрыва пара в литейном цехе одного из местных заводов. Об этом пишет Mash Siberia в Telegram.

Как выяснило издание, причиной происшествия стало попадание воды на горячий метал. Находившиеся в этот момент рядом мужчины получили черепно-мозговые травмы и переломы. Их доставили в больницу.

Информацию о пострадавших подтвердил региональный Следственный комитет, однако официальная причина происшествия не называется. На месте работает оперативная группа.

О проведении проверки также сообщила прокуратура Новосибирской области. На опубликованных ведомством снимках с места происшествия видны следы воды и гари возле заводского оборудования.

Ранее взрыв произошел в цехе водоочистки нефтехимического завода в Стерлитамаке. В момент происшествия там работали пять человек, никто из них не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны три причины обысков у главы офиса Зеленского

    Российский рэпер оплатил штрафы и долги на сотни тысяч рублей

    Правительство Индии назвало цель визита Путина

    Россиянам назвали главную популярную тему осени

    Россиянам назвали резко подорожавшие направления для отдыха зимой

    Глава МИД Китая посетит Россию

    Диетолог предупредила об указывающем на зависимость от кофе тревожном сигнале

    «Космическая связь» построит четыре новых спутника

    Ставшим жертвами мошенников россиянам назвали единственный безопасный алгоритм действий

    На заводе в российском городе произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости