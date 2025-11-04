Россия
05:49, 4 ноября 2025

В российском городе прогремел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода

В Стерлитамаке произошел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Взрыв прогремел в цехе водоочистки нефтехимического завода в Стерлитамаке. Об этом сообщили представители администрации города в Telegram-канале.

Как стало известно, в момент происшествия там работали пять человек. Согласно предварительным данным, никто из них не пострадал. На место направились экстренные службы.

В администрации пообещали предоставить более подробную информацию об инциденте позднее, а также призвали не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось о пожаре на электроподстанции в Волгоградской области.

