В российском городе прогремел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода

В Стерлитамаке произошел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода

Взрыв прогремел в цехе водоочистки нефтехимического завода в Стерлитамаке. Об этом сообщили представители администрации города в Telegram-канале.

Как стало известно, в момент происшествия там работали пять человек. Согласно предварительным данным, никто из них не пострадал. На место направились экстренные службы.

В администрации пообещали предоставить более подробную информацию об инциденте позднее, а также призвали не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.

