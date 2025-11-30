Культура
Семенович рассказала о неудачной попытке переезда

Анна Семенович вернулась в Москву после месяцев аренды дома в Подмосковье
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Анна Семенович рассказала, что попытка начать загородную жизнь оказалась неудачным экспериментом. В интервью KP.RU певица призналась, что вместе с возлюбленным Денисом Шреером они вернулись в Москву после нескольких месяцев аренды дома в Подмосковье — атмосфера «деревеньки», по ее словам, пока ей не подходит.

Семенович уточнила, что изначально возлюбленные планировали купить общий дом, но решили для начала пожить за городом на съемном жилье. Однако ритм подмосковной жизни и удаленность от центра быстро дали понять, что комфортнее им в столичной квартире артистки.

Семенович добавила, что Денис сейчас проходит через длительный развод в Германии, где живет его бывшая жена с ребенком. Но несмотря на непростую юридическую ситуацию и отсутствие предложения руки и сердца, отношения пары развиваются спокойно и уверенно. Возвращение в Москву стало естественным и правильным решением, которое помогло обоим почувствовать себя комфортнее.

Ранее бывшая солистка «Блестящих» рассказала, что перенесла неудачную операцию по уменьшению груди, из-за которой столкнулась с тяжелыми осложнениями.

    Все новости