08:32, 30 ноября 2025

В Госдуме высказались об обязательном введении 13-й зарплаты

Алена Шевченко
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что 13-я зарплата — это право работодателя, а не обязанность. Об узаконивании выплаты депутат высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Это право работодателя, но не обязанность

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«Конечно, если работодатель хочет поблагодарить своих работающих, особенно если, к примеру, те показатели эффективности предприятия, которые были заложены в годовом плане, превышены, то добросовестный работодатель предоставляет своим работникам за перевыполнение плана соответствующую премию. Как правило, называют это 13-й зарплатой или годовой премией. Можно это назвать как угодно, но по законодательству Российской Федерации такого понятия, как 13-я зарплата, нет», — сообщила Бессараб.

Депутат объяснила, что годовая премия выплачивается по результатам итогов работы, поэтому за ней и закрепилось такое обозначение как 13-я выплата.

«Что касается вмененной обязанности, то я категорически против, потому что по бюджетным организациям мы не сможем этого достичь. Что касается предложения по коммерческому сектору экономики, то здесь должен диктовать рынок, а не законодатель», — заключила Бессараб.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Соответствующие изменения повышают его сразу на 21 процент с нынешних 22 440 рублей. Отмечается, что мера будет способствовать увеличению зарплат более чем четырех с половиной миллионов россиян.

