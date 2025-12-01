Бывший СССР
В США заявили об успехах России в применении дронов в зоне СВО

WSJ: Россия добилась значительных успехов в применении дронов в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в 2025 году добились значительных успехов в том, что касается применения беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО), пишет американская газета The Wall-Street Journal (WSJ).

«Этой осенью мы увидели, как российские силы впервые взяли верх в том, что касается применения тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На ключевых участках у России больше таких аппаратов, чем у Украины», — пишет издание.

Автор указал, что российские силы совершенствуют тактики применения дронов, это создает для Киева проблемы. В статье говорится, что удары российских БПЛА по линиям снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали «наиболее важным изменением в боевых действиях в 2025 году».

Ранее стало известно, что Россия все чаще стала использовать тяжелые многоразовые дроны.

