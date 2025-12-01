Мир
Раскрыто мнение европейцев о вступлении Украины в ЕС и НАТО

YouGov: Менее половины немцев и французов хотят вступления Украины в ЕС и НАТО
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Менее половины немцев, французов, поляков и итальянцев хотят вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс. Об этом стало известно из опроса компании YouGov.

Согласно результатам опроса, только 42 процента жителей Польши поддерживают членство Украины в Евросоюзе, а 45 процентов выступают за членство Киева в НАТО.

Во Франции за вступление Украины в ЕС и НАТО высказались 46 и 42 процента опрошенных соответственно. В Германии — 47 и 42 процента немцев, а также по 44 процента респондентов из Италии.

Однако в Великобритании и Испании поддержка членства Украины в Евросоюзе и НАТО оказалась выше. 69 процентов британцев выступили за вступление Киева в ЕС и 66 процента — в НАТО. В Испании, соответственно, 70 и 62 процента.

Ранее стало известно, что США и Украина в ходе переговоров обсудили возможный сценарий завершения конфликта, при котором Киев фактически может лишиться возможности вступить в Североатлантический альянс. Уточнятся, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

