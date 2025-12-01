Интернет и СМИ
Стало известно о борьбе Зеленского за выживание

Журналист Welt Ваннер: Зеленский борется за выживание из-за Ермака и неудач ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Корреспондент Кристоф Ваннер заявил, что отставка главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и неудачи Вооруженных сил страны (ВСУ) на фронте вынуждают главу государства вести борьбу за выживание. Об этом журналист заявил в эфире телеканала Die Welt.

Ваннер подчеркнул, что Зеленский погряз в проблемах не только в зоне боевых действий, но и во внутренней политике. «Да он фактически ведет борьбу за выживание!» — указал он.

По мнению журналиста, США увеличили давление на Украину, чтобы добиться от нее территориальных уступок в пользу России.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица поделился впечатлением от переговоров в США. Он посчитал начало встречи с американской стороной содержательным и конструктивным.

