В Германии предупредили о решающей для переговоров по Украине неделе

Глава МИД ФРГ Вадефуль назвал новую неделю решающей для переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала ARD.

Вадефуль подчеркнул, что смотрит на диалоги вокруг решения украинского кризиса умеренно позитивно.

«Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что сейчас есть реальный шанс на прекращение огня и что переговоры на равных условиях возможны. Мы вступаем в решающую неделю», — предупредил глава МИД Германии.

Министр добавил, что к переговорному процессу следует привлечь Россию.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица поделился впечатлением от переговоров в США. Он посчитал начало встречи с американской стороной содержательным и конструктивным.

