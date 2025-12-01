В Германии предупредили о решающей для переговоров по Украине неделе

Глава МИД ФРГ Вадефуль назвал новую неделю решающей для переговоров по Украине

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала ARD.

Вадефуль подчеркнул, что смотрит на диалоги вокруг решения украинского кризиса умеренно позитивно.

«Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что сейчас есть реальный шанс на прекращение огня и что переговоры на равных условиях возможны. Мы вступаем в решающую неделю», — предупредил глава МИД Германии.

Министр добавил, что к переговорному процессу следует привлечь Россию.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица поделился впечатлением от переговоров в США. Он посчитал начало встречи с американской стороной содержательным и конструктивным.