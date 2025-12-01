В Германии предупредили о решающей для переговоров по Украине неделе

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала ARD.
Вадефуль подчеркнул, что смотрит на диалоги вокруг решения украинского кризиса умеренно позитивно.
«Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что сейчас есть реальный шанс на прекращение огня и что переговоры на равных условиях возможны. Мы вступаем в решающую неделю», — предупредил глава МИД Германии.
Министр добавил, что к переговорному процессу следует привлечь Россию.
Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица поделился впечатлением от переговоров в США. Он посчитал начало встречи с американской стороной содержательным и конструктивным.