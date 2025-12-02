Реклама

07:45, 2 декабря 2025

Блогерша побывала в Европе и описала привычки местных фразой «в России не приживутся»

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Тревел-блогерша побывала в Европе и описала некоторые привычки местных жителей фразой «в России не приживутся». Своими наблюдениями путешественница поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

К примеру, она отметила, что европейцы ходят по дому в уличной обуви, поскольку климат и погода там позволяют держать ее в чистоте. Кроме того, они немного иначе смотрят на вопрос гигиены. «Например, многие не моют руки, когда приходят домой с улицы, считая их чистыми. С обувью логика такая же», — объяснила автор.

В России же все всегда разуваются, даже если надо зайти в дом на пару минут за забытой вещью. Еще одно отличие европейцев от россиян — они не стыдятся того, что всю жизнь живут в арендованных квартирах. Также в Европе люди привыкли экономить на отоплении и мерзнуть зимой в квартирах.

«Наш организм не привык к такой обстановке, мы любим, когда в квартире тепло или жарко, даже если холодно на улице. Проще открыть окно, чем надевать теплые вещи», — добавила россиянка.

Ранее эта же путешественница из России побывала в Германии и описала быт местных жителей словами «ходят по квартире в уличной обуви». Также она удивилась тому, что они не включают отопление на полную мощность из-за экономии денег.

