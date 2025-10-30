Блогерша описала жизнь немцев словами «ходят по квартире в уличной обуви»

Россиянка побывала в Германии и описала быт местных жителей словами «ходят по квартире в уличной обуви». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, немцы не разуваются дома, так как в Европе другой климат и чисто на улицах, а на полах апартаментов чаще всего лежит плитка. При этом отопление иностранцы не включают на полную мощность из-за экономии денег, и ходить босиком или в носках дома — холодно. «У них есть специальная домашняя обувь, и это не всегда тапочки», — отметила россиянка.

Также тревел-блогерша посоветовала соотечественникам брать с собой еду во время визита к немцам, так как они привыкли угощать гостей только чаем, ничего не предлагая к столу. «Знакомый рассказывал, как пришел на свадьбу, а там из еды одни закуски. И самая популярная — сырой фарш на хлебе», — добавила путешественница.

Ранее немка Мари побывала в России и назвала поразившие ее бытовые привычки местных женщин. Первое, на что обратила внимание жительница Германии, — привычка ходить дома босиком.