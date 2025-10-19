Европейка побывала в России и назвала поразившие ее бытовые привычки женщин

Немка Мари побывала в России и назвала поразившие ее бытовые привычки местных женщин. Впечатлениями своей подруги из Европы поделилась автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание иностранка, — привычка ходить дома босиком. Немка пояснила, что в Германии люди дома не разуваются вовсе — они спокойно заходят в обуви, и это никого не смущает.

Во-вторых, Мари не поняла, зачем россиянки выращивают на подоконнике зелень, которую можно купить в магазине. «Я объяснила, что в России это норма: кто-то сажает цветы, кто-то — зелень, просто потому что это удобно. К тому же, домашняя зелень всегда под рукой и вкуснее покупной», — написала блогерша.

Немка также испугалась, когда увидела, что ее подруга оставила воду на кухне включенной при замачивании посуды. «Ее удивление можно понять, ведь в Германии воду экономят абсолютно все. В одной ванной всей семьей не моются, как думают многие, но посудомойку включают только при полной загрузке, да и кран стараются не открывать без нужды», — добавила россиянка.

Автор публикации удивила подругу-иностранку и большим количеством приготовленных к ее приходу блюд. Для немки это выглядело «как целый банкет». «А когда я ей завернула еду с собой, она вообще была шокирована моим поступком», — призналась блогерша.

Еще один момент, который бросился в глаза Мари, — манера одеваться россиянок, которые даже за продуктами идут «при параде». Европейка отметила, что для нее это странно и слишком утомительно, так как в Германии женщины чаще выбирают удобство: джинсы, кроссовки и минимум косметики.

Ранее другая жительница Германии побывала в России и высказалась о главном недостатке местных женщин. По ее мнению, быт российской семьи строится на «несправедливых» правилах: женщины должны зарабатывать деньги, работать по дому, смотреть за детьми, при этом они всегда должны «выглядеть идеально».