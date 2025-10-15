Жительница Германии высказалась о главном недостатке русских женщин

Жительница Германии побывала в России и высказалась о главном недостатке русских женщин. Ее мнение опубликовали в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Живущая в Воронеже девушка Елена пригласила в гости знакомую немку по имени Катарина. Наблюдая за жизнью россиянки, туристка отметила, что быт семьи в РФ строится на «несправедливых» правилах: женщины должны зарабатывать деньги, работать по дому, смотреть за детьми, при этом они всегда должны «выглядеть идеально». А мужчины после работы только отдыхают. «Вы красивые, но не цените себя», — подчеркнула Катарина.

Путешественница добавила, что в Европе семейные пары зарабатывают равные суммы и делят бытовые обязанности по дому в соответствии с графиком. Однако жительница России с ней не согласилась. «Русская модель дает женщине защищенность, но лишает ее части свободы. Ты зависишь от мужчины финансово, но взамен получаешь заботу и стабильность», — пришла к выводу Елена.

Ранее россиянин повстречался с китаянками и описал отношения с ними словами «это было удушающе». Мужчина отметил, что жительницы Китая относятся к отношениям как к потребительскому рынку.

