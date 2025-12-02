В Кремле похвалили усилия Трампа по Украине

Песков заявил, что Кремль ценит усилия администрации Трампа по Украине

Российская сторона высоко оценивает усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы высоко ценим мирные усилия американской администрации, направленные на то, чтобы проложить путь к разрешению украинского кризиса политическими и дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва хотела бы видеть урегулирование украинского конфликта «на многие поколения вперед».

Ранее пресс-секретарь заявил, что в Кремле осознают всю важность предстоящей встречи президента России Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем главы США Стивеном Уиткоффом для украинского урегулирования. Переговоры запланированы на 2 декабря.