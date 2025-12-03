Реклама

16:09, 3 декабря 2025Экономика

Части россиян предсказали погодную вакханалию

Синоптик Шувалов: В Сибири ожидаются температурные качели в 30 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: prostooleh / Designed by freepik

На территории Сибири ожидается «погодная вакханалия», когда температура воздуха за короткое время изменится примерно на 30 градусов Цельсия. Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В четверг, 4 декабря, в среднем течении Оби и Енисея температура будет превышать норму на 10-15 градусов. В Сургуте и Нижневартовске ожидается от нуля до минус 5 градусов. Уже к воскресенью, 7 декабря, температура там опустится до минус 30 градусов. В Томске ожидается минус 35 градусов.

Тем временем в Москве по-прежнему стоит осенняя погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что город затянет туманом до конца недели. Синоптик Шувалов охарактеризовал столичную погоду словами «синоптическое болото»: в городе не ожидается осадков, будет облачно, дневная и ночная температура будет держаться на отметке около нуля градусов.

