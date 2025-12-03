Нежелание мыться оказалось симптомом опасного заболевания

Врач Гольцман: Пренебрежение гигиеной может быть ранним признаком деменции

Врач общей практики, главный врач клиники «Медскан|Golden Care» Анастасия Гольцман заявила, что выявить деменцию на ранней стадии можно, если обращать внимание на не всегда очевидные симптомы. Самые распространенные из них она назвала «Ленте.ру».

К неявным, но распространенным признакам деменции Гольцман отнесла неграмотность речи при письме и разговоре и потерю интереса к любимым занятиям. Кроме того, могут появиться неожиданные приступы агрессии, внезапное сквернословие. Также оказалось, что из-за этого заболевания человек может начать пренебрегать гигиеной и не желать мыться.

Кроме того, при деменции люди начинают забывать недавние события, но часто довольно хорошо помнят то, что было с ним в молодости или детстве. «Ситуация может не казаться критической: человек может чаще терять ключи, очки или другие вещи, пропускать мимо ушей советы или напоминания, испытывать сложности с ориентировкой на местности, причем даже в привычных местах. В их памяти путаются имена, события, даты», — пояснила Гольцман.

Еще одним признаком деменции может быть то, человеку начинают даваться с трудом привычные задачи — выполнять их так же качественно и быстро как раньше не получается. При этом он может начать чрезмерно уставать от них, хотя до этого такая нагрузка не вызывала у него утомления, предостерегла врач.

Ранее Гольцман дала пожилым людям советы для здорового долголетия. Для этого, по ее словам, нужно уделять внимание физической активности, социализации и ментальному и физическому здоровью.