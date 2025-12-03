Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 3 декабря 2025Мир

Раскрыты красные линии НАТО в мирном плане по Украине

Politico: У НАТО есть ряд красных линий в мирном плане по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

У НАТО есть ряд красных линий, на которых альянс намерен настаивать при выработке мирного плана по Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам четырех неназванных дипломатов, некоторые члены НАТО настаивают на том, что у них есть «красные линии», по которым они хотели бы проконсультироваться перед тем, как будет выработана мирная сделка. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подтвердила, что ее страна прорабатывает красные линии с партнерами и союзниками.

«Они касаются вступления Киева в Североатлантический альянс, размещения войск и вооружений на территории союзников и соблюдения международного права», — сообщается в публикации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что среди стран-членов НАТО не достигнут консенсус по поводу вступления Украины в альянс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио назвал ключевой пункт спора в мирном плане по Украине. Какие прогнозы о завершении конфликта делают в США?

    В России спрогнозировали решения по конфликту на Украине после переговоров с США в Кремле

    Стало известно о проверке СБУ командования одного из полков ВСУ

    Участник СВО и депутат дал прогноз о ситуации в Гуляйполе

    На Западе высказались об отсутствии Рубио на встрече НАТО по Украине

    Поиски пропавшего 11 лет назад гражданского самолета возобновят

    Владелец турецкого танкера разорвал отношения с Россией

    Мотивы организаторов атак на суда в Черном море объяснили

    Россиян призвали готовиться к резким скачкам курса рубля

    Мужчина уговорил жену на групповой секс и сильно разочаровался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok