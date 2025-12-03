Раскрыты красные линии НАТО в мирном плане по Украине

Politico: У НАТО есть ряд красных линий в мирном плане по Украине

У НАТО есть ряд красных линий, на которых альянс намерен настаивать при выработке мирного плана по Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам четырех неназванных дипломатов, некоторые члены НАТО настаивают на том, что у них есть «красные линии», по которым они хотели бы проконсультироваться перед тем, как будет выработана мирная сделка. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подтвердила, что ее страна прорабатывает красные линии с партнерами и союзниками.

«Они касаются вступления Киева в Североатлантический альянс, размещения войск и вооружений на территории союзников и соблюдения международного права», — сообщается в публикации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что среди стран-членов НАТО не достигнут консенсус по поводу вступления Украины в альянс.