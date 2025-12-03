Реклама

20:25, 3 декабря 2025Забота о себе

Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

Терапевт Сухарева назвала красное лицо признаком алкоголизма
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Далеко не все люди признают, что у них алкоголизм, но существуют внешние признаки, позволяющие заподозрить это заболевание, заявила терапевт Ольга Сухарева. В своем Telegram-канале она назвала россиянам способы определить это заболевание по внешности.

По словам Сухаревой, алкоголики имеют одутловатое лицо. Причиной тому является увеличение околоушных слюнных желез. Также на заболевание указывает ринофима — расширение носа, утверждает она.

Кроме того, лица алкоголиков обычно становятся красными из-за стойкого расширения сосудов, добавила доктор. Среди других признаков она назвала контрактуру Дюпюитрена, которая хоть и является редкой патологией, но все же может наблюдаться у некоторых людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Также при алкоголизме человек может выглядеть худым в плечах, но при этом иметь увеличенные молочные железы или живот.

Ранее кардиолог Оливер Гуттман оценил пользу одного бокала вина в день. Он предупредил, что такая привычка имеет не только плюсы, но и минусы.

