Рубио назвал ключевой пункт спора в мирном плане по Украине

Рубио: 20 % территорий ДНР под контролем Киева стали главным предметом спора

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой пункт в мирном плане по Украине, вокруг которого разразились споры. Камнем преткновения стали оставшиеся под контролем Киева 20 процентов территорий Донецкой народной республики (ДНР), заявил он в интервью телеканалу Fox News.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20 процентов Донецкой области. Мы пытались выяснить, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», — пояснил Рубио. Он добавил, что в стремлении разобраться в этом вопросе США достигли некоторого прогресса.

Ранее Рубио заявил, что существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься Соединенным Штатам вместо попыток урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что американские власти не считают украинский кризис войной США.