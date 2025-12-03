Реклама

Рубио назвал ключевой пункт спора в мирном плане по Украине

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой пункт в мирном плане по Украине, вокруг которого разразились споры. Камнем преткновения стали оставшиеся под контролем Киева 20 процентов территорий Донецкой народной республики (ДНР), заявил он в интервью телеканалу Fox News.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20 процентов Донецкой области. Мы пытались выяснить, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», — пояснил Рубио. Он добавил, что в стремлении разобраться в этом вопросе США достигли некоторого прогресса.

Ранее Рубио заявил, что существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься Соединенным Штатам вместо попыток урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что американские власти не считают украинский кризис войной США.

