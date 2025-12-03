Стало известно о внезапной смерти чиновника во время встречи с россиянами

Чиновник из Якутии Семенов внезапно рухнул во время игры в волейбол и не выжил

Чиновник из Якутии Андрей Семенов — глава населенного пункта Черкех — упал во время встречи с местными жителями и не выжил. Об этом стало известно из сообщения портала SakhaLife.

Со ссылкой на очевидца событий издание сообщает, что Семенов пришел в спортзал играть с жителями села в волейбол в спортзале, и внезапно рухнул. Прибывшие медики не смогли спасти чиновника.

Утверждается, что смерть чиновника могла наступить от «разрыва вены».

