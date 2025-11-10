По ошибке признанный умершим житель Орска не успел признать себя живым и умер

Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Оренбург».

Речь идет о жителе города Орска, который весной 2025 года узнал о своей юридической смерти. Это произошло из-за ошибочного опознания тела неизвестного мужчины — за него и приняли орчанина.

Однако привести в порядок документы мужчина не смог, в октябре мужчины не стало уже на самом дела. Из-за этого у его родственников возникли трудности с организацией похорон — в ЗАГС он уже числился умершим. Аннулировать первую запись о его смерти удалось только в судебном порядке.

Ранее стало известно о жительнице Челябинска, у которой арестовали банковские счета из-за двойника в Краснодаре. Когда россиянка обратилась в налоговую службу с просьбой аннулировать задолженность, ей предложили решить вопрос в Краснодаре, приехав туда лично.