Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 10 ноября 2025Россия

Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер

По ошибке признанный умершим житель Орска не успел признать себя живым и умер
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Оренбург».

Речь идет о жителе города Орска, который весной 2025 года узнал о своей юридической смерти. Это произошло из-за ошибочного опознания тела неизвестного мужчины — за него и приняли орчанина.

Однако привести в порядок документы мужчина не смог, в октябре мужчины не стало уже на самом дела. Из-за этого у его родственников возникли трудности с организацией похорон — в ЗАГС он уже числился умершим. Аннулировать первую запись о его смерти удалось только в судебном порядке.

Ранее стало известно о жительнице Челябинска, у которой арестовали банковские счета из-за двойника в Краснодаре. Когда россиянка обратилась в налоговую службу с просьбой аннулировать задолженность, ей предложили решить вопрос в Краснодаре, приехав туда лично.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область брал кредиты в России. Сколько он должен?

    В России установили рекорд по добыче янтаря

    Собянин раскрыл количество живущих в приемных семьях детей-сирот из Москвы

    Поставки двигателей в интересах Минобороны другой страны пресекли в российской регионе

    Пушилин рассказал о попытках ВСУ выйти из окружения в гражданской одежде

    Делегация «Альтернативы для Германии» приедет в Россию

    Задержание собиравшего личные данные о военных москвича попало на видео

    Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер

    Ученые раскрыли простую «формулу долголетия»

    Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости