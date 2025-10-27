Россия
Россиянка стала должником и лишилась доступа к счетам из-за двойника

Банковские счета жительницы Челябинска арестовали из-за двойника в Краснодаре
Алан Босиков
Алан Босиков

Кадр: Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

У жительницы Челябинска арестовали банковские счета из-за двойника в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Неприятности у челябинки начались в 2022 году, когда она получила письмо из налоговой службы. Женщине выставили на оплату счет в 200 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что должник — полная тезка россиянки из Краснодара. У женщин совпали фамилия, имя, отчество и дата рождения.

Однако даже после этого долг с жительницы Челябинска не сняли. Ее счета до сих пор находятся под арестом, с россиянки продолжают списывать деньги. Для решения вопроса женщине посоветовали лично съездить в Краснодар.

Ранее жителя Челябинской области признали мертвым из-за смерти на специальной военной операции (СВО) его двойника. Последний подписал контракт с Минобороны и был отправлен на СВО. Из зоны боевых действий на Украине солдат не вернулся.

