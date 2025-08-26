Россия
Россиянина признали мертвым из-за двойника на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жителя Магнитогорска Челябинской области Евгения Петрова признали мертвым из-за двойника на специальной военной операции (СВО), который не вернулся живым. У двух мужчин были одинаковые фамилия, имя и отчество, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россиянин рассказал изданию, что о своем двойнике узнал примерно семь лет назад. Тогда мужчине стали присылать чужие штрафы и долги по коммунальным услугам. Так он выяснил, что в Камышлове Свердловской области проживает еще один Евгений Петров.

Недавно житель Магнитогорска выяснил, что его автомобиль сняли с учета. В ГИБДД ему разъяснили, что такое решение было принято из-за кончины владельца. Мужчина сразу же объявил, что с ним все в порядке. Оказалось, что противоречивая ситуация вновь возникла из-за двойника.

Последний подписал контракт с Минобороны и был отправлен на СВО. Из зоны боевых действий на Украине солдат не вернулся.

В ГИБДД магнитогорцу посоветовали съездить в город Карталы, где и принималось решение о снятии машины с учета. Гражданин обратился в федеральные органы с просьбой разобраться в проблеме.

Ранее сообщалось, что российского бойца протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен.

